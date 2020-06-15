俄羅斯以間諜罪判處前美國海軍陸戰隊員入獄16年

英媒報道，前美國海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）因在俄羅斯從事間諜活動而被判處16年有期徒刑。

英國廣播公司（BBC）6月15日文章稱，2018年12月，惠蘭在莫斯科的一家旅館房間內被捕，莫斯科當局稱，他的USB手指中有國家機密。

莫斯科市法院裁定他犯有接收機密訊息的罪行，惠蘭在判決前譴責這一封閉審判是「虛假的」。

美國駐莫斯科大使沙利文（John Sullivan）譴責這次審判不公平且缺乏透明度，並表示定罪將損害俄美關係。沙利文說：「沒有證據的秘密審判，是對人權和國際法律準則的嚴重侵犯。」

惠蘭於1994年加入美國海軍陸戰隊，在海軍陸戰隊服役期間，他第一次前往俄羅斯，之後他多次訪問了該國。大約六年前，他被報道開始在密歇根州從事警務工作。

惠蘭說，他當時正在為一個老朋友的婚禮做準備。片刻之後，安全人員突然闖入並以接收國家機密為由逮捕他。

在6月15日的判決後，他的家人在一份聲明中說，「我們希望法院可以表現出一定的獨立性，但最終，俄羅斯法官是具有政治性的，而非法律實體。」

惠蘭的家人還表示，惠蘭的律師可能會在兩週內提出上訴，並呼籲美國政府和總統立即採取措施將他帶回家。