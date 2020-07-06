美國愛達荷州2飛機相撞後墜湖　2死6失蹤

美國愛達荷州（Idaho）7月5日有2架飛機相撞並跌入湖中，2人死亡，6人下落不明。

事發於當天下午約2時20分，2架飛機在庫特內縣Coeur d'Alene湖的上空相撞，之後一同墜入湖中，當時機上還有兒童。

#BREAKING: Two people are dead after two planes crashed into each other mid-air over Lake Coeur d’Alene. A witness told me she saw the wreckage and her friend held two bodies near the debris until the Coast Guard got to them. @kxly4news pic.twitter.com/Xt7WhqRkOF — Kaitlin Knapp (@Kaitlin_Knapp1) July 6, 2020

該縣警長辦公室在Facebook發文指，2架飛機內的乘客和機組人員加起來共有8人，相信沒有人生還。

美國有線新聞網絡（CNN）引述聯邦航空局（FAA）發言人格雷戈爾（Ian Gregor）稱，其中一架飛機的型號為Cessna 206。不過還不知道另一部飛機是什麼型號。

報道還引述警長辦公室公共資訊官員希金斯（Ryan Higgins）指，這2架飛機目前位於水深約3.87米的地方，最快要在6日或7日才能打撈上岸。