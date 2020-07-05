【新冠肺炎】澳洲酒店用作隔離涉違規　1人連累墨爾本30萬人禁足

澳洲前幾個月成功遏阻新冠肺炎擴散，但維多利亞省近日卻爆發第二波疫情，基因定序報告將來源指向一位「超級傳染者」，迫使墨爾本西北的30萬名居民進行在家避疫。當地媒體指出，整個事件起自防疫酒店的保安員跟部分理應接受隔離的旅客發生性關係。

維省1日新增73個確診，創下澳洲自疫情以來的單日新高，其中20例無法追溯感染來源。

澳洲目前規定入境的國際旅客需在酒店隔離14天，但不同於新南威爾斯省等地動用軍警，維省3月將墨爾本的防疫酒店管理工作發包給私人保安公司。省長安德魯斯（Daniel Andrews）承認，保安人員有共用打火機、共享香煙與共乘上班等事情。

澳洲維多利亞省2日爆發第二波新冠肺炎疫情，墨爾本西北的30萬名居民進行在家避疫，當地媒體聲稱，整個事件起自防疫酒店的保安跟部分理應隔離的旅客發生性關係。（美聯社）

澳洲當地報道更進一步指控，第二波疫情起自防疫酒店的保安和旅客發生性關係後染疫，並在不知情的狀況下，返回墨爾本郊區的住家。報道指這些私人保安彼此握手和共乘電梯、允許被隔離的一家人到不同房間打牌，上工前只受訓5分鐘，省政府也沒有提供足夠的防護設備。（編按：這些都是違規的社交行為。）

據指相關消息早在官方、警界和酒店業界流傳，澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）指出，若此事為真，就「完全不能接受」，應給予嚴厲懲戒。維省已指示警局和矯正局接手防疫酒店管理，並委任資深法官進行徹底調查。

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