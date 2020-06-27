美媒：中國指如美國越過紅線　或影響貿易協議採購額

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布限制損害香港自治的中國官員入境，中方表示反對。《華爾街日報》6月26日報道，北京開始暗地向華府傳遞信息，指如果美方越過「紅線」，干涉香港和台灣等事務，將危害中美第一階段貿易協議內中方採購農產品和其他美國出口商品數量。

報道引述北京官方說法指，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和蓬佩奧上周會面時，列出相關行為，以及表達對美國總統特朗普（Donald Trump）簽署《維吾爾人權政策法案》（Uyghur Human Rights Policy Act）的強烈不滿。

報道引述熟悉對話內容的人士指，楊潔篪重申北京將履行貿易協議承諾，但強調雙方需要「共同努力」。一名中國官員表示，楊潔篪的意思是美國應該避免過份干涉，「不應該越過紅線」。

美國國務院官員表示，蓬佩奧前往夏威夷時期待中方提出「嶄新角度和實際行動」，不過失望而回。官員說：「我們得到的東西差不多，楊潔篪沒有提出具啟發性的建議。」

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負責中美貿易談判的中方代表國務院副總理劉鶴上周出席陸家嘴論壇致辭時，提到中美「應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議」。據中方官員解讀，劉鶴利用「氛圍」等字眼提醒美國，中國的強硬情緒升溫，中方領導人要大舉採購美國商品便變得困難。