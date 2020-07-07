【中印衝突】路透社：中國開始在爭議區域後撤軍隊

在印度總理莫迪（Narendra Modi）前往拉達克地區（Ladakh）視察後，7月6日傳出中國開始在有爭議中印邊界地帶撤離軍隊的消息，有關傳聞引發輿論關注。

路透社7月6日引述印度政府消息人士披露，中國軍隊當日已開始在有爭議的中印邊界地帶後撤。消息人士指出，中國軍隊在加勒萬河谷（Galwan Valley）地區一處拆除帳篷及設施，中方車輛繼而撤出該地區。在基阿姆温泉（Hot Spring）和戈格拉巡邏點（Gogra），中國亦後撤軍車。

《印度人報》（The Hindu）亦引述印度官員稱，中國軍隊已從拉達克東部加勒萬河谷對峙點「移動」兩公里。另一名消息人士就透露，解放軍部署在加勒萬河谷地區、基阿姆温泉和高格拉的車輛也往後移動，班公錯湖（Pangong Tso）亦出現撤離迹象。

德國之聲7月6日稱，面對印度政府不會在衝突中輕易投降的強烈信號，中國似乎想先緩和局勢，避免進一步正面衝突。

中國外交部7月6日發表聲明說，中印邊界問題中方特別代表、國務委員兼外交部長王毅同印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）5日晚通電話。雙方就緩和當前兩國邊界事態坦誠深入交換了意見，並達成積極共識。