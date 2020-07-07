【中印衝突】王毅與印度官員通話後　印媒稱各方仍存在分歧

中印邊境局勢7月6日開始有所緩和，雙方都從一些對峙點撤走軍隊。而此前一天，中印兩國官員7月5日曾通話，這次通話促成了這次撤軍。但是印媒表示，各方存在分歧，包括對於誰應該為對峙和6月15日的暴力事件負責等。

中國外交部7月6日發布聲明稱，中印邊界問題中方特別代表、國務委員兼外交部長王毅同印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）通電話。

班公湖局勢依然緊張（點擊圖集瀏覽）：

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聲明還說，雙方就緩和當前兩國邊界事態坦誠深入交換意見，並達成積極共識，雙方歡迎近期兩國軍事和外交會晤取得的進展，同意繼續保持對話磋商，並強調應抓緊落實兩國邊防部隊軍長級會談達成的各項共識，儘快完成雙方一線部隊脱離接觸進程。

聲明還指出，王毅在通話中表示，前不久中印邊界西段發生加勒萬河谷事件的是非曲直十分清楚，中方將繼續有力捍衛自身領土主權，維護邊境地區和平安寧。

印度News18網站7月6日也指出，兩軍7月6日從加勒萬河谷（Galwan Valley）、基阿姆温泉（Hot Springs）和高格拉（Gogra）等地的巡邏點撤離。

印媒：各方仍存在分歧

不過，《印度斯坦時報》7月7日報道稱，談話持續了大約兩個小時。對於誰應該為對峙和6月15日的暴力事件負責，各方存在分歧。

報道還指出，印度將對中國人民解放軍的有限撤離採取謹慎態度。解放軍已開始從加勒萬河谷的三個對峙地點撤出軍隊，並正在拆除班公湖（Pangong Tso）邊的一些建築。

《印度時報》和《印刷報》7月6日指出，班公湖的對峙局勢仍然沒有突破。《今日印度》7月7日報道稱，班公湖的局勢並沒有太大改變，雖然解放軍拆除了一些建築，但是並沒有撤退。報道稱，在班公湖，後撤2公里到3公里對印度來說是不可接受的，這可能仍是癥結所在。