【新冠肺炎．疫情】美國確診病例破300萬　每100美國人有1人染疫

美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,178萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過54萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月8日上午7時33分，全球確診個案新增165,212宗，累計增至11,787,953宗。死亡個案新增4,405宗，累計增至542,463宗。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月8日上午7時33分，美國確診個案增加52,726宗，累計增至2,991,351宗。死亡個案增加1,056宗，累計至131,362宗。全國目前已有逾93萬人康復、逾3,687萬人接受病毒檢測。

路透社7月8日報道，截至美國時間7日下午，美國確診個案已突破300萬宗，意味幾乎每100名美國人就有1人受到新冠病毒感染，相關人數大約等如內華達州的人口。

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印度：衞生部7月7日公布，確診個案新增22,252宗，累計增至719,665宗。死亡個案新增467宗，累計增至20,160宗。印度累計確診個案數量已超越俄羅斯，成為全球第3多國家。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）7月7日公布數據顯示，德國確診病例新增390個，累計增至196,944個；死亡病例新增8個，累計增至9,024個。

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巴西：衞生部7月7日公布，該國新增45,305宗確診個案，增至1,668,589宗。死亡個案新增1,254宗，累計增至66,741宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

菲律賓：衞生部公布，該國7月7日新增1,540宗確診個案，累計增至47,873宗。死亡個案新增6宗，累計增至1,309宗。

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日本：東京都7月7日新增106人確診，這是連續6天超過100宗病例。

韓國：中央防疫對策本部7月7日公布，該國新增44宗確診個案，累計增至13,181宗。死亡個案新增1宗，累計增至285宗。康復並解除隔離人數累計11,914人。

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伊朗：衞生部7月6日公布，該國新增2,613宗確診個案，累計增至243,051宗。死亡個案新增160宗，累計增至11,731宗。

澳洲：墨爾本爆發疫情，當地官員7月7日宣布重新實行封城措施六周，居民如非必要不准外出。墨爾本所屬的維多利亞省接壤新南威爾斯省的邊境已經關閉。

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印尼：衞生部7月7日公布，該國確診個案新增1,268宗，累計增至66,226宗。死亡個案新增68宗，累計增至3,309宗。全國目前已有30,785人康復。

俄羅斯：政府公布，該國7月7日新增6368宗確診個案，累計增至694,230宗。死亡個案新增198宗，累計增至10,494宗。