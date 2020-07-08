【新冠肺炎】世衛專家周末赴華　調查病毒源頭

世衛（WHO）7月7日表示，其組織的專家會在周末前往中國，調查新型冠狀病毒（COVID-19）的源頭，以及病毒如何由動物傳播到人類。

世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）7日在瑞士日內瓦的例行簡布會上指，專家組會前往武漢，指當地最先爆發非典型肺炎群組，因此是研究疫情起源的最佳地方。瑞安稱，世衛會在此行與中國相關部門合作，並期望可以取得深入進展。

對於病毒的傳播途徑，世衛感染預防和控制技術主管阿萊格蘭茲（Benedetta Allegranzi）指，組織認同有新證據顯示，病毒可能經空氣傳播的可能。

另外，瑞安亦向剛證實確診的巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）表達慰問，希望對方可以早日康復，又指當地的疫情導致醫院受壓，形容多個地區的情況處於嚴重水平。同場的世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）認為，拉丁美洲的確診和死亡人數都持續上升，指區內情況並不樂觀，稱世衛會以針對方式減低疫情的死亡率。瑞安則指出，全球的感染數字在6月有加速迹象，惟死亡率保持穩定已是萬幸。

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