【新冠肺炎】美國德州新增確診人數首度破萬

美國多個州份的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續嚴峻，其中在德克薩斯州（Texas），當地在7月7日首度新增超過1萬人確診，創下最大單日升幅。

德州衛生部門表示，州內在7日新增10,028人確診，總確診人數升至210,585人；當地再多588人入院，至今共有9,286人留醫，是連續9天打破新高。

路透社報道，德州的單日確診人數比歐洲疫情高峰時更多，而州政府已經下令酒吧停業、餐廳減少入座人數，務求阻止病毒擴散，州長阿博特（Greg Abbott）表示，再次實施居家令是最後手段，但他一直無意強制要求民眾外出時戴口罩。

德州擁有3,000萬人口，當地6月增加超過10萬人受感染，病毒檢測的陽性比例由5月底的5%，增至7月初的13%。

除了德州外，佛羅里達州亦曾於4日出現單日確診人數破萬，當時州內有11,458宗新個案；紐約州則在4月10日錄得12,847宗新確診病例，但後者的疫情至今已經明顯回落。

根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至7日，美國共有2,980,906人確診、131,238人死亡、924,148人康復，而德州、加州、佛羅里達州、亞利桑那州的疫情則繼續惡化。

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