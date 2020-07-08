【新冠肺炎】美國正式展開退出世衛程序　一年後生效

美國多個傳媒7月7日報道，華府已經正式退出世衛（WHO），並獲白宮高層證實有關消息。

有關消息最先由民主黨參議院外交事務委員會成員梅嫩德斯（Bob Menendez）於Twitter披露，他表示參議院收到總統特朗普（Donald Trump）在疫情中退出世衛的決定，指外界形容對方應對疫情的手法混亂和不連貫，並非充分的描述。他指此舉不會保障美國民眾性命和利益，反而導致他們感到噁心和美國孤立。

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone. — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020

美國國務院一名官員向CNN證實，華府已經向聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）提出正式離開世衛的通知，並在2021年7月6日正式生效。

特朗普及團隊曾多次批評世衛在處理新型冠狀病毒（COVID-19）的手法，指對方應對速度過慢，並經常偏袒中國。他在4月宣布凍結對世衛的撥款，並由白宮團隊審視與世衛的合作關係。特朗普之後去信世衛要求改革，但沒透露有關內容，他在5月底公開表示美國與世盟中止關係。

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