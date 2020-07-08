國安法｜澳洲或暫停與香港引渡協議　商討收容港人「避風港計劃」

澳洲廣播公司（ABC News）7月8日報道，當地官員已向聯邦政府提交回應中國推行《港區國安法》的選項，其中一項是暫停澳洲與香港的引渡協議。 報道指出，澳洲最快會在7月8日的內閣會議有定案，並在會內決定是否批准收容香港居民的「避風港計劃」。

報道指出，總檢察長波特（Christian Porter）發言人拒絕評論政府正在考慮的措施，但強調，當局會持續檢視引渡協議等國際協議，以確保它們符合目的。

在野澳洲工黨影子內閣總檢察長德雷弗斯（Mark Dreyfus）就在一份聲明中促請政府緊急重新審查與香港的引渡協議。聲明指出：「由於各種原因，現在香港居民及旅客都有機會被引渡到中國大陸，澳洲與香港的引渡協議目前有引渡至中國的真正風險。」

他呼籲政府立即退出引渡協議，又形容澳洲外交部更新對香港的旅遊警示，印證上述情況。澳洲政府7日更新旅遊警示，警告他們前往中國可能會面臨被「任意拘留」的風險。

報道指出，當日的內閣會議還會討論為港人提供避風港計劃。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）7月2日表示，正積極考慮提供與英國相似的「避風港」政策，但現時未清楚是透過技術移民途徑，還是人道主義簽證收容港人。

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