【新冠肺炎】世衛不排除新冠病毒可藉空氣傳播

世界衛生組織（World Health Organization，簡稱WHO）感染預防和控制技術主管阿萊格蘭茲（Benedetta Allegranzi）7月7日承認，證明新型冠狀病毒可藉空氣傳播的證據正在浮現，但目前仍未確定。過去WHO認為引致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的新型冠狀病毒主要透過患者口鼻噴出的飛沬傳播，而飛沬也會迅速降落地面。

圖為7月3日，WHO新型冠狀病毒肺炎疫情技術主管克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）在瑞士日內瓦（Geneva）出席記者招待會。（Reuters）

阿萊格蘭茲認為，不排除在公共場所會有空氣傳播，特別是在人多擠迫、密閉空間或通風差等特定條件下。不過，她認為現時仍需要對此搜集更多證據和分析，WHO會繼續支持此工作。

WHO新型冠狀病毒肺炎疫情技術主管克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）則稱「我們一直在討論新型冠狀病毒肺炎透過空氣及氣溶膠傳播的可能性。」

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來自32個國家的239名科學家在7月6日出版的醫學期刊《Clinical Infectious Diseases》發表公開信，他們提出證據，認為民眾有機會在吸入懸浮於空氣中的病毒微粒後感染新型冠狀病毒肺炎。科學家認為該些病毒微粒可在空氣中停留，因此促請WHO更新防疫指引。