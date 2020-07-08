【美國大選】拜登倡振興製造業計劃　主張重要物資不依賴中俄

美國將在11月舉行總統大選，預料前副總統拜登（Joe Biden）及現任總統特朗普（Donald Trump）之間會有激烈的競爭。拜登7月7日公布，他若成功當選，就會推出振興製造業的計劃，以此挑戰特朗普。

重要物資不應依賴中俄等國

登團隊推出長達5頁的新政綱，當中提到如何防止在對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）期間，出現抗疫物資短缺的情況。政綱中也提及輸電網絡技術、半導體及原材料的供應。團隊在政綱中寫道：「正如美國也一樣，沒有任何盟友應該依賴中國及俄羅斯等國供應重要物資。」

拜登團隊稱，會推出可創造更多製造業職位的政策。拜登承諾，如果他能當選，就會簽署行政命令，讓政府了解國內缺乏甚麼類型的產品。屆時政府或會要求企業在國內生產某些產品，或動用公帑、鼓勵企業在國內生產貨品。

特朗普推行「美國優先」政策，揚言要阻止包括藍領工作在內的職位外流。他對中國實施強硬的貿易政策、發起貿易戰。美國「鐵鏽帶」（Rust Belt）州份如威斯康星州（Wisconsin）、伊利諾伊州（Illinois）等，以前是主要的工業區，後來企業將生產線遷移到生產成本較低的國家，令「鐵鏽帶」居民失去大量就業機會。特朗普在2016年的總統選舉中，承諾會協助「鐵鏽帶」居民解決經濟困難，成為了他勝選的關鍵。