【新冠肺炎．最新疫情】美國單日確診病例增逾5.8萬　破單日紀錄

美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,199萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過54萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月9日上午7時34分，全球確診個案新增155,087宗，累計增至11,994,182宗。死亡個案新增3,516宗，累計增至547,931宗。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月9日上午7時34分，美國確診個案增加50,253宗，累計增至3,046,351宗。死亡個案增加715宗，累計至132,195宗。全國目前已有逾95萬人康復、逾3,753萬人接受病毒檢測。

據路透社7月8日的統計數字顯示，全美國的確診個案單日新增58,559宗，創美國爆發疫情以來最高單日紀錄。美國疫情重災區如佛羅里達州，加利福尼亞州和德克薩斯州等，近日單日新增個案均增加近1萬宗。

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印度：衞生部7月8日公布，確診個案新增22,752宗，累計增至742,417宗。死亡個案新增482宗，累計增至20,642宗。印度累計確診個案數量已超越俄羅斯，成為全球第3多國家。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）7月8日公布數據顯示，德國確診病例新增397個，累計增至197,341個；死亡病例新增12個，累計增至 9,036個。

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巴西：衞生部7月8日公布，該國新增44,571宗確診個案，增至1,713,160宗。死亡個案新增1,223宗，累計增至67,964宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

菲律賓：衞生部公布，該國7月7日新增1,540宗確診個案，累計增至47,873宗。死亡個案新增6宗，累計增至1,309宗。

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日本：東京都7月7日新增106人確診，這是連續6天超過100宗病例。

韓國：中央防疫對策本部7月8日公布，該國新增63宗確診個案，累計增至13,244宗。死亡個案沒有增加，累計維持285宗。康復並解除隔離人數累計11,970人。

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伊朗：衞生部7月6日公布，該國新增2,613宗確診個案，累計增至243,051宗。死亡個案新增160宗，累計增至11,731宗。

澳洲：墨爾本爆發疫情，當地官員7月7日宣布重新實行封城措施六周，居民如非必要不准外出。墨爾本所屬的維多利亞省接壤新南威爾斯省的邊境已經關閉。

印尼：衞生部7月8日公布，該國確診個案新增1,853宗，累計增至68,079宗。死亡個案新增50宗，累計增至3,359宗。

俄羅斯：政府公布，該國7月8日新增6,562宗確診個案，累計增至700,792宗。死亡個案新增173宗，累計增至10,667宗。該國已有472,511人康復。