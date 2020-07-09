Google據報擱置向中國等地部署雲端服務　公司澄情：從未考慮中國

彭博社7月8日引述兩名Google員工報道，Google已放棄在中國及其他政治敏感國家提供新雲端服務的計劃，原因包括擔心地緣政治緊張和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。 Google發言人及後否認報道，表示擱置計劃與上述原因無關，並強調該項目原本就未有考慮中國。

報道引述員工指出，Google在5月擱置名為「隔離區」（Isolated Region）的雲端計劃。該計劃可以讓Google建立由第三方公司或政府監管機構控制的雲端服務，並與現有數據中心的雲端服務分隔，旨在滿足部分國家欲控制國內數據的需求。

其中一名員工形容，擱置計劃被認為是公司一項「巨大策略轉變」。兩名員工相信，公司停止有關計劃，部分原因是全球政治分歧，新冠肺炎疫情更加劇這項分歧。

員工又表示，因應美中關係日益緊張，公司早在2019年1月就決定暫停中國的「隔離區」計劃，並改為優先考慮歐洲、中東和非洲的潛在顧客。不過公司直到2020年5月才完全取消該計劃。

Google：從未考慮中國

Google發言人表示，「隔離區」計劃並非因地緣政治或疫情而關閉。她同時強調，公司並無考慮在中國提供Google雲端平台服務。

發言人稱，擱置「隔離區」計劃項目是因為公司「努力追求的其他途徑可提供更佳結果」，但她拒絕詳述這些途徑。她強調，公司有全面的做法來滿足這些要求，「隔離區」計劃只是其中一條探索路徑。