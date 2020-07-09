【新聞教室】澳洲簽證新政優待港人居留　跟公民身份有何不同

繼英國後，再有五眼聯盟成員因應《港區國安法》生效為香港人修訂簽證制度。英國為英國國民（海外）護照（BNO）持有人提供「5+1」年的入籍途徑，不過根據澳洲7月9日公布的新制度，持臨時簽證的港人於居留期限屆滿可以申請永久居留，未獲入籍優待。永久居民和公民身份之間到底有什麼待遇差別？

根據澳洲內政部所指，永久居民可以永久於澳洲居留、於澳洲工作和讀書、登記澳洲全國醫療保健計劃、申請銀行貸款購置物業、為親戚擔當保證人申請永久居留、於許可期限內自由出入境、參加成人移民英語課程以及於新西蘭工作。永久居民同時或可享其他政府福利和服務。

與澳洲公民不同，永久居民一般不能擁有澳洲護照、除非於1984年1月26日前登記否則不能於澳洲政府選舉投票、獲得學生貸款、加入澳洲國防軍、於澳洲政府獲得持續進行的工作以及於許可期限屆滿後自由出入境。

圖為2020年6月23日，澳洲有情侶於悉尼歌劇院前拍照留念。（路透社）

取得永久居留權只是入籍的第一步。如果要申請入籍，申請人必須是永久居民或新西蘭公民，並要符合不同條件，例如自取得永久居留簽證起計於澳洲住滿四年、於公民測試合格、品格良好等。申請費用為285澳元，從申請到得出結果，一般需時18至27個月。