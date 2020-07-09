習近平與普京通電話　談及修憲及香港議題

中國國家主席習近平，在7月8日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話話，雙方談及疫情、俄羅斯修憲、香港及共同發展等議題。

新華社引述習近平在對話指出，俄羅斯6月下旬成功舉辦衛國戰爭勝利75周年紅場閲兵式，向全世界展示了銘記歷史、捍衛和平的堅定決心。俄方順利舉行全民投票，高票通過憲法修正案，充分體現了俄羅斯人民對政府支持以及對俄羅斯政府治國理念的認同。

習近平強調在當前國際形勢，中俄作為全面戰略協作夥伴，密切溝通合作十分必要。中方將願意與俄方相互支持，維護各自國家主權、安全、發展利益，並維護雙方共同利益。

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普京回應指俄羅斯公投高票通過憲法修正案，有助於維護俄長期政治穩定。普京表示支持中方在香港特別行政區維護國家安全的努力，反對任何破壞中國主權的挑釁行為，相信中方完全有能力維護香港長期繁榮和穩定。

俄羅斯克里姆林宮同日亦發佈聲明，指兩國領導人堅定地相互支持，保護各自國家主權，防止外部勢力干涉內政，確保國際法至高無上地位。聲明中未有明確提及討論香港的事宜。