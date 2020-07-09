美媒：朝鮮衛星影像顯示疑似核彈頭工廠　韓國消息人士否認

美國有線新聞網絡（CNN）7月8日報道，最新的衛星影像顯示朝鮮先前未公開的設施近期有動靜，研究員懷疑朝鮮利用設施建造核彈頭。韓聯社引述韓國軍方和情報機構消息人士否認報道。

影像由星球實驗室（Planet Labs）拍攝，經米德爾伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）專家分析。內容顯示位於平壤附近萬景臺區元魯里的工廠相信跟朝鮮核發展計劃有關，而且仍在使用。

專門研究公開來源情報的米德爾伯里國際研究學院教授劉易斯（Jeffrey Lewis）說：「這裏有朝鮮核設施的一切特徵，例如安全界線、現場住屋、未公布的領袖造訪紀念碑，還有地下設施。而且工廠位於一座完全沒有相關特徵的樽裝水工廠旁邊。」他指，「最顯眼的是所有車流，包括汽車、貨車、運輸貨櫃。工廠非常繁忙。工廠活動在（無核化）談判期間和現在都並未減緩，仍在製造核武。」

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韓方否認報道

韓國情報機構消息人士透露，相關設施與直接研發或生產核武器無關，並非朝核研發活動的重要地點。另一名消息人士說，元魯里地區雖有疑似核武相關設施，但具體用途不詳，韓美對此保持密切關注。

一名軍方人士稱，從報道的衛星圖片來看，元魯里附近有龍岳山礦泉水廠，核彈頭研發設施坐落在礦泉水廠附近不符合常理。