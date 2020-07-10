【朴元淳之死】警方指死因沒可疑　稱接獲涉性騷擾指控

韓國首爾市長朴元淳7月9日離家失蹤，當局經過多個小時搜索後，最終在10日午夜發現他的遺體，警方初步相信他死於自殺，認為死因沒可疑。

朴元淳臨終前數天捲入性騷擾醜聞，警方表示接獲涉及他的刑事指控，但沒有透露詳情。不過根據當地法律，疑犯一旦死亡，檢察部門會以「無公訴權」為由結束調查，不會作出任何起訴行動。

朴元淳在從政前，於1990年代擔任民權律師，並曾經贏出當地其中一宗首批性騷擾官司，他亦積極為二戰慰安婦爭取權益，以及在#MeToo運動中，讚揚勇於挺身而出指控遭受著名政治人物和議員性騷擾的女性。

首爾市長朴元淳被發現身亡，當局在北岳山現場移走他的遺體。（Reuters）

另外，朴元淳在2017年曾參與要求時任總統朴槿惠下台的示威。

美聯社報道，韓國SBS電視台9日晚上報道，朴元淳的其中一名秘書在7月8日晚上向警方報案，指控朴元淳自2017年起對她有性騷擾的行為，包括非自願的身體接觸，報道未有講述消息來源，但指該名秘書向警方稱，有其他市政府內的女員工也遇到類似情況。另一電視台MBC也有類似報道。

除了朴元淳外，其生前所屬的共同民主黨亦有高層捲入性騷擾醜聞，包括時任忠清南道知事安熙正、時任釜山市長吳巨敦，兩人均被開除黨籍，其中安熙正被法院判處入獄3年6個月。

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