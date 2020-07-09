【新冠肺炎】特朗普要求學校重開　美國疾控中心擬更改開學指引

美國總統特朗普（Donald Trump）7月8日以削減資助為威脅，要求當地學校盡快開學，有關言論引起爭議。美國疾病控制與預防中心（CDC）其後計劃修改開學指引，主任雷德菲爾德（Robert Redfield）則認為，目前沒證據顯示兒童會否傳播病毒。

特朗普在Twitter提到，德國、丹麥、挪威和瑞典等國家的學校已重開，並沒有出現問題，他指開學在11月總統大選前重開會令民主黨人覺得不利，但對於學童和他們的家庭來說則十分重要，警告如果學校不重開，聯邦政府或會削減資助。

他又批評CDC的開學指引強硬而昂貴，指他們要求學校作出不切實際的措施，稱會與對方會面。

I disagree with @CDCgov on their very tough & expensive guidelines for opening schools. While they want them open, they are asking schools to do very impractical things. I will be meeting with them!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2020

紐約州長科莫（Andrew Cuomo）同日表示，學校8月份能否開學是州政府的決定，聯邦政府無權介入，他稱會在8月首周公布重開計劃。新澤西州則計劃在秋季復課，但不排除視乎情況收回有關決定。

CDC主任雷德菲爾德在出席白宮抗疫團隊簡介會上表示，目前沒有證據表明兒童會推動新型冠狀病毒的傳播過程。而美國兒科醫學學會（Academy of Pediatrics）主席戈扎（Sally Goza）曾在前一日提出類似觀點，指兒童感染病毒的可能性和傳播病毒的可能性都較小。

同場的白宮健康顧問伯克斯（Deborah Birx）則認為，目前美國的疫情統計數據並不完整，亦缺乏足夠的十歲以下兒童接受過病毒測試，因此沒有充足數據得出相關結論。

對於特朗普的批評，副總統彭斯（Mike Pence）表示，CDC會在下周公布新指引，提供更明確方向。而白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）則否認特朗普的言論向CDC施壓，強調大家立場一致，但她指CDC的指引有很多都不可行。