新冠肺炎｜三文魚獲洗脫「污名」　內媒：北京海鮮水產商損失慘重

北京新發地農產品批發市場被驗出切割進口三文魚的砧板上有新型冠狀病毒，一時之間引來社會對三文魚安全問題極大關注，隨後多地紛紛下架三文魚產品。 及至周二（16日），中國疾控中心應急中心副主任、國家衛生健康委專家組專家施國慶表明，目前還沒有證據來表明三文魚是新冠病毒的宿主或者中間宿主，又稱進入新發地市場前的三文魚，並沒有檢測到有病毒。 三文魚至此得以洗脫「污名」，惟據內地傳媒報道，雖然三文魚被證明與北京今次爆發的疫情沒有直接關係，但當地一眾海鮮水產商戶已受波及，損失慘重。

北京豐台區的一間超市，店內所有三文魚產品已經下架。（中新社）

新發地市場被關閉：

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另一個在朝陽來廣營區一個海鮮市場，經營海鮮檔口的檔主阿杜（化名）亦稱，雖然市場內所有海鮮經營商戶是在6月15日才收到關閉通知，但此前市場已基本沒有甚麼客戶，經營者也都忙着做病毒檢測。阿杜又稱，最近自家天天都在吃海鮮。因為海鮮能養就繼續養，不能養就要銷毀，「其實春節那一波的影響屬於全行業全國範圍性的，但這次發生在北京的局部地區，全北京都對海鮮產品談之色變。」

不單是批發商損失慘重，零售商的生意亦是同樣慘淡。內地傳媒走訪北京多間超市的海鮮水產區，雖然見到工作人員會不斷向顧客強調蝦蟹類海鮮產品均為國產貨，雖然有超市推出「海鮮日」促銷，但都乏人問津。

北京一間超市的海鮮水產區乏人問津。（界面新聞）

報道提到，隨着疫情進展，北京、天津、廣東、河南、甘肅等多地省市的市場監管部門，近來都紛紛展開食品安全大檢查，監管對象以生鮮、畜禽肉類、水產品及其製品，以及各類經營場所為重點。

江蘇泰州一名蝦蟹類批發商胡杰就坦言，一直備受內地民眾熱捧的小龍蝦，本來今年的價格還會較去年同期上漲，並且每天要往北京發貨約一噸，供應至各餐飲店舖，但近來都不能發貨，連帶天津、河北市場也受到影響了，「小龍蝦旺季就別指望了。」胡杰又指，進貨商戶的防範心理非常重，都不敢多進貨，即便價格行情好的時候，仍然擔心會因為疫情讓生意突然停滯，即使疫情與小龍蝦沒有直接關係。

（界面新聞）