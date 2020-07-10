【朴元淳死亡】首爾舉行特別市葬　市長涉性騷擾網民反對風光大葬

韓國首爾市長朴元淳自殺身亡。首爾市政府行政局長金泰均7月10日公布，為朴元淳舉行首爾特別市葬。民眾反應兩極，有人希望藉市葬哀悼朴元淳，也有人覺得不應該為捲進性騷擾指控的朴元淳「風光大葬」。

朴元淳的遺體安放在首爾大學醫院，葬禮為期五日，13日出殯。金泰均表示，首爾首次有市長在職期間身亡，因此將首次舉行首爾特別市葬。首爾市將於市政府大樓前設置祭壇，供市民前來弔唁。有市民歡迎市政府設置祭壇，指很多人有意藉此好好悼念朴元淳。

圖為網民於青瓦台發起聯署，反對為首爾市長朴元淳風光大葬。（青瓦台網站截圖）

部份網民卻反對為朴元淳風光大葬，主要因為對方被指性騷擾前秘書。有人於青瓦台的網站發起聯署，明言反對舉行為期五日的市葬，指朴元淳的性騷擾指控沒有經過調查便結束，質疑公眾看着因為被指性騷擾而自殺的人得到厚葬，是想要向世人傳遞怎樣的訊息。截至香港時間7月10日下午5時，已經有逾15.2萬人參與聯署。

也有網民透過社交媒體發起標籤（hashtag）聲援受害者，希望喚起社會關注。有人形容，為朴元淳舉行市葬是對受害者的二次傷害，另外有人指，不知道首爾市做了什麼保護受害者。

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學生時代因社運被囚 打贏韓首宗性騷擾官司

朴元淳自大學時代參與社會運動，曾因為抗議朴正熙政權被判入獄，之後成為人權律師，打贏堪稱是韓國首宗的性騷擾官司。轉跑道投身政壇也有亮眼成績，屬總統熱門人選，最終卻捲進性騷擾醜聞，走上絕路，震驚全國。

韓國傳媒報道，朴元淳死前一日，前秘書向警方報案，指控朴元淳自2017年起對她有性騷擾行為。並表示「還有很多受害者」。據她表示，曾被朴元淳拉進辦公室的休息室上下其手，下班後也會收到朴元淳透過Telegram傳來的不雅照片和文字，還會被要求拍照傳給朴元淳。受害者指，因為害怕朴元淳，所以一直不敢告發，但最近辭職並前往精神科接受治療，決定報警說出事件。

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