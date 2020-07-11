【新加坡大選】抽樣點票結果顯示　執政人民行動黨料保住權力

新加坡7月10日舉行大選，點票工作正在進行，當局在各個票站抽標點票，指執政人民行動黨（People's Action Party，PAP）很大機會可以保住權力。

當局在各票站隨機抽取100張選票，初步顯示人民行動黨取得優勢，但部分選區的選情激烈，選舉部門指最終結果可能與抽樣結果不同。

是次選舉共有192人報名參選，包括來自人民行動黨和10個反對黨的候選人以及1名獨立參選人。

新加坡總理李顯龍（中）到票站投票，外界普遍估計其領導的人民行動黨可以順利繼續執政。（Reuters）

新加坡國會實行一院制，議員由公民投票選舉產生，任期5年。佔國會多數議席的政黨可組建政府。此次選舉全國共設14個單選區和17個集選區，議席數由89個增至93個，符合投票資格的選民有265萬多人。

17個集選區中包括6個4人集選區和11個五人集選區，共佔93個議席中的79席。在每個集選區，各黨派派出數名候選人組團參選，一旦某黨派勝出，則該黨派所有候選人同時當選。由於集選區集中了大部分議席，成為這個在疫情持續期間進行的選舉的看點之一。

新加坡在1965年獨立後，人民行動黨執政至今，而且該黨在選戰中的得票率一直保持在6成以上。