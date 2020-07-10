【新加坡大選】投票結束　抽樣點票結果料數小時內出爐

新加坡大選投票在7月10日舉行，由原定晚上8時延至晚上10時結束，從抽樣點票結果看來，執政黨人民行動黨料可再度輕鬆獲勝。正式點票結果料於11日凌晨出爐。

新加坡全部1100個票站已在晚上10時關閉。新加坡《海峽時報》7月10日晚報道，在選票陸續被運到點票中心之際，人們料可在數小時內可得知抽樣點票結果。抽樣點票結果可讓人們看到一些選區可能結果的端倪，但它們不是最後結果。

是次選舉共有192人報名參選，包括來自人民行動黨和10個反對黨的候選人以及1名獨立參選人。

新加坡國會實行一院制，議員由公民投票選舉產生，任期5年。佔國會多數議席的政黨可組建政府。此次選舉全國共設14個單選區和17個集選區，議席數由89個增至93個，符合投票資格的選民有265萬多人。

17個集選區中包括6個4人集選區和11個五人集選區，共佔93個議席中的79席。在每個集選區，各黨派派出數名候選人組團參選，一旦某黨派勝出，則該黨派所有候選人同時當選。由於集選區集中了大部分議席，成為這個在疫情持續期間進行的選舉的看點之一。

↓↓↓想看更多新加坡大選投票情況，請點擊放大觀看：

+ 9 + 8 + 7

副總理兼財政部長王瑞杰離開已耕耘多年的淡濱尼集選區，來到東海岸集選區與工人黨對決，也是是次選舉引人注意之處。外界注視為總理李顯龍接班人的他來到這選舉，能否拉抬東海岸集選區的選情。

是次大選被視為選民就政府應對疫情表現的一次公投。分析認為李顯龍想在疫情對經濟影響尚未完全浮現之前，以提早大選的方式獲得更多民眾授權，再去處理疫情之於經濟的影響。另一方面王瑞杰「空降」東海岸集選區決戰反對黨工人黨。外界亦想從選舉中看到他身為第四代領導層的能力。