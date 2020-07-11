美國駐匈牙利外交官指責北京與華為　中國大使館反駁

美國一直指控中國華為公司威脅國家安全，不僅在美國境內封殺華為，同時呼籲盟友也禁用華為設備。美國駐匈牙利官員近日就在受訪時就中國政府以及華為發言，中國使館予以反駁。

中國駐匈牙利使館網站7月9日發聲明稱，美國駐匈牙利使館臨時代辦近日在接受《布達佩斯商業期刊》採訪時，惡意攻擊中國政府，抹黑中國通信企業，造謠華為的5G技術會造成「安全風險」，再次展示了美方「撒謊、欺騙」的慣用伎倆。

聲明稱，中國政府一貫堅持相互尊重主權、平等互利等國際法原則，沒有也不會要求企業或個人違反當地法律為中國政府採集或提供位於外國境內的數據、信息。而美政府對外國政府、企業和個人實施大規模、無差別監聽已是世人皆知。一個每天收集全球近50億條移動電話記錄的國家卻裝扮成網絡安全的「維護者」，上演了十足的賊喊捉賊的把戲。華為及其5G技術具有公認的先進性和市場競爭力，且自主經營、開放合作、公平競爭，為多國提供網絡服務。迄今，無任何一個國家、一個公司或個人能拿出確鑿證據，證明其構成安全威脅。華為並公開承諾願簽署無「後門」協議，並接受第三方安全檢測和監督。試問美哪家企業願意且能夠做到？

聲明還指，美國作為超級大國，舉全國之力圍攻、抹黑一家中國民營通信企業，實在令人費解。也許是因華為5G技術產品妨礙了美全球監聽，才遭致強力打壓。美打着「國家安全」的幌子霸凌中國民營企業，並不擇手段施壓其他認可並接納華為的國家。然而，無論這位代辦先生的謊言說得多麼動聽，「斯諾登（Edward Snowden）事件」早已使美在網絡安全問題上的虛偽性昭然天下。我們奉勸美方不要自作聰明，以為謊言重複千遍就能成為真理。