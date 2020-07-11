英媒：意大利電信兩地5G核心設備招標　排除華為參與

英媒7月9日引述兩位知情人士稱，意大利電信（Telecom Italia，TIM）7月就其在意大利和巴西建設的核心5G網絡設備招標中，將中國華為排除在外。

其中一位消息人士稱，受邀參與招標的供應商名單中包括思科（Cisco）、愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）、Mavenir，以及最近被微軟收購的Affirmed Networks。

路透社9日在報道中引述TIM的消息人士形容，此舉是公司的供應商多樣化政策的一部分。華為在意大利和巴西的代表拒絕置評。

內文引述一名華為巴西分部的消息人士說，華為及其他供應商稍後或會獲邀參加競標。

TIM在回應路透社的報道時說，TIM Participacoe（TIM在巴西的分公司）稱尚未就5G設備供應商做出任何決定。

意大利《共和國報》（La Repubblica）7月8日報道，意大利因擔心華為可能會為中國監視西方關鍵電訊基礎設施打開後門，正考慮是否將華為排除在其5G網絡建設計劃之外。

華為網絡安全與解決方案主管Marcelo Motta本周警告稱，如巴西屈服於美國壓力而壓制華為，那麼巴西部署5G電訊網絡可能落後數年且面臨付出更高的成本。