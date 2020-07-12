【朴元淳死亡】市長涉性騷擾　市政府風光大葬引政治爭議

韓國首爾市長朴元淳自殺身亡，首爾市政府為他舉行為期5日的特別市葬。民眾對此反應兩極，有輿論認為不應為捲進性騷擾指控的朴元淳「風光大葬」。

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朴元淳自殺前一日，前秘書向警方報案，指控朴元淳自2017年起對她有性騷擾行為，並表示「還有很多受害者」。公眾對朴元淳是否值得特別市葬抱疑問，呼籲應以低調的方式哀悼。

部份網民於青瓦台網站發起聯署反對市葬，截至香港時間7月12日中午12時，已經有逾51.8萬人參與聯署。

韓聯社7月12日報道，在野未來統合黨（United Future Party）領袖金鍾仁表示，已擱置向朴元淳家人慰問的計劃。曾在2011年「加持」朴元淳參加首爾市長補選的安哲秀11日就在Facebook表示，朴元淳的離世是不幸的事，但不同意舉行為期5天的喪禮。

執政民主黨試圖防止政治爭端升級，敦促網民不要試圖傳播未經證實的訊息，強調目前沒有任何事實被揭露，不應該再引起爭議。

捲性騷擾醜聞走上絕路

朴元淳自大學時代參與社會運動，曾因為抗議朴正熙政權被判入獄，之後成為人權律師，打贏堪稱是韓國首宗的性騷擾官司。轉跑道投身政壇也有亮眼成績，屬總統熱門人選，最終卻捲進性騷擾醜聞，走上絕路，震驚全國。

韓國傳媒報道，朴元淳死前一日，前秘書向警方報案，指控朴元淳自2017年起對她有性騷擾行為，並表示「還有很多受害者」。據她表示，曾被朴元淳拉進辦公室的休息室上下其手，下班後也會收到朴元淳透過Telegram傳來的不雅照片和文字，還會被要求拍照傳給朴元淳。受害者指，因為害怕朴元淳，所以一直不敢告發，但最近辭職並前往精神科接受治療，決定報警說出事件。