【通俄門】特朗普前顧問斯通獲減刑　特別檢察官米勒：他仍是重犯

美國總統特朗普（Donald Trump）前顧問兼密友斯通（Roger Stone）於通俄調查期間作假證供罪成被判囚，但7月10日獲特朗普減免刑期，毋須服刑。 「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）翌日在《華盛頓郵報》（Washington Post）撰文，指斯通仍是一名被定罪的重犯。

斯通原定7月14日到監獄報到，但7月10日獲特朗普減免刑期。白宮聲明批評米勒的調查和斯通案件的檢察官，指出斯通和很多人一樣於通俄調查遭到不公對待。

米勒7月11日在《華盛頓郵報》撰文否認「通俄門」調查是不合法及動機不當的說法，強調在斯通案中的所有決定，就如同所有案件一樣，只根據事實與法律，並且遵循法治原則。

米勒同時指出，斯通被起訴與定罪是因為觸犯聯邦罪行，即使特朗普減免他的刑期，他仍是一名被定罪的重犯。

斯通向美聯社透露，特朗普同日較早時致電通知減免刑期的決定，不過未有提到通俄調查其他人的情況，例如前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）和特朗普前競選主任馬納福特（Paul Manafort）。

特朗普的決定引起民主黨不滿。眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）形容是冒犯法治和司法原則。全國委員會主席佩雷斯（Tom Perez）質疑，「有沒有任何權力是特朗普不會濫用？」