聯合國援助敘利亞提案終通過　中俄與歐洲國家爭執多時因立場不一

經過4次投票，聯合國安理會最終以12票支持、3票棄權通過敘利亞跨境人道救援授權延期決議，這份決議背後究竟有何爭執點，中俄最終為何棄權？

相互妥協

經過數周的爭執後，安理會終於就對敘利亞的跨境援助物資運輸達成一致。安理會7月11日表決通過一份德國和比利時遞交的提案，俄羅斯、中國和多明尼加共和國投了棄權票。

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）認為近6年來敘利亞當地情況已發生了很大改變，不需要繼續保留兩個過境點。（Getty）

聯合國新聞網站稱，最新的第2533號決議允許通過巴卜哈瓦（Bab al-Hawa）這一個過境點向敘利亞提供食品、藥品和其他挽救生命的援助，授權延期12個月，至2021年7月10日。

德國之聲7月12日稱，俄羅斯堅持的減少過境點要求得到滿足，此前的多份提案都因中俄兩個常任理事國的否決而流產。德國和比利時先後兩次提交草案，希望保留巴卜薩拉姆（Bab al-Salam）和巴卜哈瓦兩個過境點，但到遭到中國和俄羅斯的一票否決。

有何爭執

俄羅斯衛星通訊社7月12日稱，安理會未通過相應決議的原因是立場不一致，對立的一方是俄羅斯和中國，另一方是比利時和德國。

俄羅斯方面認為，鑑於敘利亞政府掌控力正在不斷增強，因此來自敘利亞本國的援助逐漸成為可能，之前的國際援助機制則必須「逐步結束」。並主張在決議中反映對敘利亞單方面制裁的破壞性，其在戰爭和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行的背景下，使該國的人道主義局勢惡化。

不過，比利時和德國的決議不包含譴責對敘利亞單方面制裁的內容。德國方面認為，歐盟的制裁是針對性的，對平民無不利影響。

中國方面的意見則是，敘利亞政府並沒有正式允許向北部地區提供國際援助，因此聯合國的援助行動有侵犯敘利亞主權之嫌。

中國常駐聯合國代表張軍7月10日提到，關於草案必須重視單邊強制性措施的負面影響，並採取必要措施。但德國和比利時提交的草案拒不採納中方修改意見。在此情況下，中方不得不對決議草案投反對票。

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