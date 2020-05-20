【新冠肺炎】聯合國安理會會議　中美就援助敘利亞問題針鋒相對

在5月20日關於敘利亞人道主義援助行動的聯合國安理會視像會議上，中美兩國代表展開正面交鋒。

張軍稱，中國對疫情可能進一步惡化敘利亞人道局勢表示擔憂。圖為1月30日，在紐約聯合國總部，張軍向媒體介紹中國為防控疫情採取的措施（新華社）

路透社5月20日報道，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）呼籲中國「支持一項允許聯合國通過跨界運送救生救助物資對抗疫情大流行的決議」，以確認中國在抗擊新冠肺炎方面全球領導地位的主張。

中國駐聯合國大使張軍則在回應時稱，北京敦促美國將重點放在全球抗擊新冠肺炎的努力上，他表示「停止玩政治遊戲，真正致力於挽救生命，並停止將其責任轉移到其他國家。」

俄羅斯駐聯合國大使內本西亞（Vassily Nebenzia）也對此駁斥道「不要浪費時間在重新開放封閉的跨境點上。」

聯合國援助負責人洛考克（Mark Lowcock）發表意見稱，呼籲安理會重新批准從土耳其的兩個邊境口岸提供援助的授權，稱該通道是「數百萬平民的生命線」。

安理會成員國對這一決議態度上的僵持，數月來阻礙了對這項呼籲全球停火，加強國際協調，在疫情危機期間所有國家停止敵對行動的決議進行表決。1月，安理會批准了為期6年的跨境援助行動，該行動從土耳其的兩個地方持續進行了6個月，但由於俄羅斯和中國的反對，安理會放棄了伊拉克和約旦這兩個過境點。這項行動需要通過一項決議，在7月10日之前重新獲批准。