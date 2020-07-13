【新冠肺炎】東京都連續4日逾200人染病　政府擬再令商戶停業

日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續升温，7月12日全國新增感染人數408人，包括東京的206人。東京已連續4日新增確診患者突破200人，政府正考慮要求當地商戶再度停業，以控制疫情。

圖為6月24日東京新宿，東京在重啟經濟後疫情持續反彈，至7月12日連續4天新增感染人數逾200人。（Reuters）

日本經濟再生擔當大臣西村康稔12日表示，因東京及鄰近地區疫情持續上升關係，政府或考慮再次要求東京、神奈川、埼玉及千葉四地採取特別措施，要求商戶關閉。

日本在4月一度發出全國緊急狀態，東京都等多個地區商戶全部關閉，防止疫情擴散。隨着疫情減退，緊急狀態解除和商戶重開，人們生活逐漸回復正常，但近日東京疫情持續反彈，並有超越4月期間高峰的傾向。

西村表示為避免只有東京關閉商戶讓人們跑到鄰近城市，商戶停業必須四地政府同時協調進行。

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另外，大阪在12日亦出現32宗確診病例，超過「大阪模式」標準。政府決定在通天閣及萬博紀念公園的太陽之塔，亮起黃色警示燈。

所謂大阪模式是大阪政府自行設定的疫情標準，以判斷疫情嚴重程度。大阪政府呼籲民眾至7月底，應避免前往沒有採取防疫措施，及容易發生飛沬傳染的地方，如夜總會、酒吧等。