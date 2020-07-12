【新冠肺炎・疫情】美國單日確診病例增逾6.9萬　連續3天破紀錄

美國約翰斯・霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,267萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過56萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月12日上午7時34分，全球確診個案新增138,001宗，累計增至12,671,592宗。死亡個案新增2,758宗，累計增至563,841宗。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月12日上午7時34分，美國確診個案新增53,091宗，累計增至3,242,073宗。死亡個案新增599宗，累計至134,729宗。全國目前已有逾99萬人康復、逾3955萬人接受病毒檢測。

根據路透社的統計數字顯示，美國7月10日的單日新增個案超過6.9萬宗，為連續3天打破紀錄。阿拉斯加、喬治亞州、愛達荷州、愛荷華州、路易斯安那州、蒙大拿州、俄亥俄州、猶他州和威斯康星州等9州，10日的單日新增病例也創紀錄新高。

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巴西：衞生部7月11日公布，該國新增39,023宗確診個案，增至1,839,850宗。死亡個案新增1,071宗，累計增至71,469宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

印度：衞生部7月10日公布，印度確診個案新增26,506宗，累計增至793,802宗。單日確診數量創疫情以來新高。死亡個案新增475宗，累計增至21,604宗。

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哈薩克：7月10日新增1,726宗確診個案，累計增至54,747宗。死亡個案未有增加，累計維持在264宗。

韓國：中央防疫對策本部7月11日公布，該國新增35宗確診個案，累計增至13,373宗。死亡個案沒有增加，維持在288宗。當天新增的確診病例中，20宗為本地個案，有9宗來自光州，6宗來自首爾。

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