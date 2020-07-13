【新冠肺炎】 世衛專家已抵中國查病毒源頭　外交部交代新進展

在中國外交部7月13日例行記者會上，發言人華春瑩表示，世界衛生組織（WHO）專家已抵達北京。

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華春瑩7月13日在記者會上對世衛組織派專家前往中國，就新冠肺炎（COVID-19）病毒溯源科學合作有關事宜進行合作、交流一事回應。

華春瑩介紹，經過雙方的協商，中國政府同意世衛組織派專家到北京，同中國的科學家和醫學專家就新冠肺炎病毒溯源科學合作有關事宜進行合作與交流，目前兩位專家已經抵達中國。

華春瑩表示，中國與世衛組織有基本共識，那就是溯源是一個科學問題，應該由科學家在全球範圍內開展國際科學研究與合作。世衛組織也認為，溯源是一個持續發展的過程，可能涉及多國、多地，世衛組織將根據需要對其他國家和地區也進行類似的考察。

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兩位專家的姓名暫時未被公布，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在7月10日的新聞發佈會上表示，「世衛組織的兩名專家前往中國與同行科學家會面，是為推動新冠肺炎在動物宿主、以及在動物和人之間如何傳播等方面的知識取得進展，」「這將有助於為世衛組織領導的調查新冠肺炎起源的國際使命奠定基礎。」