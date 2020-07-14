【新冠肺炎】美媒：聯儲局與財政部現分歧　商業貸款計劃啟動遲緩

美國聯儲局與財政部據報出現分歧，導致幫助企業渡過新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情早期難關的一項計劃啟動步伐放緩。

圖為2019年6月8日，美國財政部長姆努欽（右）和美國聯儲局主席鮑威爾（中）在日本G20財長會議前跟英國時任財政大臣夏文達（左）見面。（Reuters）

美國《華爾街日報》報道，現任和前任美國政府官員表示，最近數月聯儲局與財政部領導人之間出現分歧，兩者就幫助企業渡過新冠肺炎疫情早期難關的6,000億美元「主街借貸計劃」（Main Street Lending Program）的條款細節持不同意見，導致針對中小企業的重要貸款項目啟動步伐放緩。

報道援引知情人士稱，聯儲局官員整體上傾向於較為寬鬆的條件，這會為政府帶來損失資金的風險。財政部官員則更想採用較為保守的方式，不同意近期放寬貸款條件的調整。

兩者的分歧反映他們在更大層面上理念不合，這涉及上述計劃希望實現怎樣的目標，以及政府應為此承擔多大風險。而結果是3月份宣布的上述計劃經過了多次修訂後，不久前才向企業開放。

知情人士稱，一些儲局官員私下裏表達失望，主因雙方艱難的談判浪費了推出該計劃的數周寶貴時間。由於財政部的保留態度，該計劃下3種貸款產品的其中一種難以提供。