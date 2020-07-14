【新冠肺炎】紐約市首錄得零死亡個案　加州疫情上升餐廳酒吧停業

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，不過曾經是疫情爆發初期的重災區紐約市，卻首次錄得零死亡的紀錄。

圖為7月12日，紐約市布鲁克林一個家庭，所有家庭成員均戴着口罩上街。紐約是美國新冠疫情爆發初期的重災區，但目前已大幅緩和。（Reuters）

紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）7月13日表示，在過去24小時紐約市錄得零死亡紀錄，是自新冠疫情爆發以來首次。

不過，白思豪表示發現年輕群組新增感染患者的人數正在增加。截至6月27日，20至29歲的年齡群組中，每10萬人平均患病人數為34.64，較6月首個星期的26.63上升。

白思豪表示明白年輕人與親友暫時別離十分苦惱，但指出任何年齡層的人都可以感染病毒，且可以傳給自己所愛的親友。紐約市已頒布新指引，要求所有市民在室內同樣需要戴口罩，以防病毒擴散。

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另一邊廂，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）就疫情持續擴散頒布新限制，要求洛杉磯（Los Angeles）和聖地亞哥（San Diego）暫停面對面授課，並下令關閉酒吧、餐廳、電影院等。

紐瑟姆在13日的記者會上，表示病毒不會在短期內消散，所有人要有在疫苗面世前，疫情會繼續存在的覺悟。紐瑟姆稱有關措施對抗疫十分重要，並指目前的病情已讓州內一些醫院壓力大增。

洛杉磯和聖地亞哥早前已宣布學校在8月只會採用網上授課，並稱只有在確定感染率下降和有更有效的檢查措施下才會恢復正常授課。