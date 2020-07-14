【新冠肺炎】輝瑞及BioNTech：疫苗料短期內通過審批

美國製藥公司輝瑞（Pfizer）及德國生物科技公司BioNTech周一（13日）表示，雙方合作研發中的兩款新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗已獲得美國食品及藥物管理局（FDA）的「優先審理」（priority review）資格，意味FDA有機會在未來6個月內決定是否批准上述兩款疫苗投入使用。

輝瑞及BioNTech本月初透露，該兩款編號分別為「BNT162b1」和「BNT162b2」的疫苗已在24名健康的自願人士身上進行試驗，用藥28日後各人體內所產生的抗體較一般感染者為多。

該兩款疫苗一旦獲得FDA批准，最快會在本月底於3萬名疫苗計劃參與者的身上進行測試；若測試成功，兩間公司預期今年底可生產多達一億劑量的疫苗，明年底產量達到12億劑量。

受到利好消息刺激，多間疫苗研發企業的股價急升。道瓊斯工業平均指數中段升逾500點，截至本港時間凌晨約2時15分，道指報26511.23點，升435.93點或1.67%；納斯達克指數報10675.64點，升58.2點或0.55%；標準普爾500指數報3215.16點，升30.12點或0.95%。

譚德塞：很多國家正步向錯誤方向

另外，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周一表示，周日（12日）全球的單日確診人數超過23萬創新高，其中疫情最嚴重的美國及巴西合計佔去約一半，「如果直接了當說，很多國家正步向錯誤的方向，這病毒仍然是民眾的首要敵人。」

（綜合報道）