日本新防衛白皮書點名中國　指責北京單方面改變南海及釣魚島現狀

日本防衛大臣河野太郎7月14日向內閣會議提交了2020年版防衛白皮書。在描述中國中白皮書特別提到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），及日中海上領土爭端問題，並針對中國提出指責。

日本放送協會（NHK）報道，白皮書特別指責中國公務船反覆駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）海域，並指中國公務船搭載了機關炮等武器。白皮書批評中國「堅持以武力試圖單方面改變現狀，令事態升級，無法接受」。

在南海方面，日本同樣指責中國「單方面改變現狀」並企圖把改變「促成既成事實化」。日本對此表示強烈不安。

白皮書同時批評中國在增加軍費，令軍事質量提升的同時，欠缺透明度，對地區及國際社會的安全構成強烈影響。

白皮書還點名指責中國在全球疫情大流行期間進行的宣傳工作，並企圖擴大影響力。同時指出中國為擴大影響力，與各國競爭的情況漸見明顯。

日本共同社指出，白皮書在在闡述尖閣諸島問題時，首次用「堅持」一詞表述中國海洋行動。

此外，白皮書還提及朝鮮核問題和日韓關係。白皮書指出朝鮮自2019年5月以來發射的三種新型短程彈道導彈，具有低空飛行的特點，目的是為突破導彈防禦網，令日本掌握發射徵兆變得困難。日本將提出新課題，應對朝鮮的多樣化攻擊手段。

另由於日韓關係惡化，白皮書刪去了2019年的表述「日韓在廣泛領域推進國防合作，推動建立合作基礎」的表述。

日本《產經新聞》報道，白皮書繼續將北方四島（俄羅斯稱南千島羣島）以及日韓爭議島嶼竹島（韓國稱獨島）表述為「我國領土」。