全球83名富豪聯署倡徵富人稅助經濟復蘇　包括迪士尼家族繼承人

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在多國蔓延，來自全球多國的83位富豪本月聯署一封公開信，要求政府向他們加徵稅款，以籌集更多資金來協助民眾渡過難關、並協助國家的經濟復蘇。聯署人包括多位知名富豪，如美國迪士尼家族繼承人阿比蓋爾（Abigail Disney）與她的兄弟、曾執導《真的戀愛了》（Love Actually）的英國著名導演Richard Curtis等。

該批富豪在信中自稱「人道主義大富翁」，促請政府對他們「加稅、加稅、再加稅」。他們指，無論慈善機構有多慷慨，都無法解決疫情引起的所有問題，政府始終要負責籌集資金來應對。他們希望政府透過向全球最富有的一批人加徵永久稅項，令衞生系統、學校及安全部門有足夠的資金。

聯署人認為很多在前線工作的人也正背負巨額債務，有些人得到的報酬和他們承擔的責任不成正比。而像他們這樣的富豪與民眾不同，他們不用擔心生計問題，身為疫情受害者的機會也較低。他們也沒有負責照顧病人及運送物資等，因此希望藉提供資金來出一分力。聯署人提醒各國，要重新平衡這個世界，以免太遲。

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該批聯署人1月時曾在世界經濟論壇發表公開信，要求各國向富人加徵稅款。根據聯合國資料，疫情或會令5億人變成貧困人口。