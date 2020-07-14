【港版國安法】美媒：美國準備暫停執行與香港引渡協議

中國全國人大5月底通過「港版國安法」草案後，美國總統特朗普（Donald Trump）5月29日曾召開記者會，宣布會取消對香港特殊待遇，包括將暫停兩地引渡協議，當時未有講述具體時間。《外交政策》（Foreign Policy）7月13日引述消息人士報道，美國正準備暫停執行與香港的引渡協議。

有傳美國準備暫停執行與香港的引渡協議。圖為2020年7月1日，香港回歸中國23周年，有人在維多利亞港展示「賀國安立法」的標語牌。（Getty）

報道引述有不具名的前美國官員及國會助理透露，政府可能在數周內就與香港的引渡協議問題作出決定。白宮及美國國務院則拒絕回應。

眾議院外交委員會成員、共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）指，中國共產黨已破壞中港司法系統之間的法律防火牆。他覺得將美國人引渡到香港已不再安全，他們可能會在中國境內面臨虛假的起訴及審判；而所有中共視之反感的行為都可帶來起訴及審判。參議院外交關係委員會主席，共和黨參議員里施（Jim Risch）認為，香港過去曾以法治聞名，中共實行的新國安法去除了此條件，這對引渡合作及美國公民的安全有明顯影響。

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特朗普5月29日亦表示，會檢討對香港的出口與簽證安排。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月29日宣布，停止向香港輸出受管制的國防裝備；商務部長羅斯（Wilbur Ross）同日稱，已撤銷香港的特殊地位，暫停對香港執行優惠待遇的法規，包括出口許可豁免。澳洲及加拿大目前已暫停執行與香港的引渡協議。