美國首度發聲明否定中國南海主權　專家：改變過去態度

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表題為《美國對南中國海事主權聲索的立場》聲明，譴責中國在南海問題上提倡的「九段線」權利主張是「非法」和對周邊國家的「霸凌」。

中國外交部發言人趙立堅7月14日記者會回應時強調，「中方從來不謀求在南海建立『海洋帝國』。」圖為趙立堅2020年4月8日主持記者會。（Reuters）

學者：中國會視為美國阻撓其偉大復興

英國廣播公司（BBC）刊文指出，這是美國政府首次在南海領土爭議問題上公開表明立場，也是美國首次否認中國在南海「九段線」主張，此次聲明後，南海島礁將再度成為國際地緣政治的焦點。

儘管南海區域被認為是中國和美國及其他東南亞國家可能擦槍走火、爆發軍事衝突的高危區域，但華盛頓的中國觀察家利明璋（Bill Bishop）發表網絡評論指，在美國近期對華諸多舉措中，在南海問題上的表態可能會引發中方最強烈的反應，但也可能是對中方來說最有政治利用價值的，「這是又一個鼓動愛國主義的時刻。」 他寫道：「華盛頓的這一表態在中國會被視成美國阻撓其偉大復興的又一企圖。」

專家：改變過去「迴避」態度

美國有線電視新聞網（CNN）引述美國智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）亞洲海事透明倡議（Asia Maritime Transparency Initiative）總監、東南亞問題高級研究員波林（Gregory Poling）評價稱「美國基本上表達了我們南中國海上哪座島嶼、哪塊礁石歸哪一國所有的問題上，仍將保持中立，但我們對中國非法聲索爭議海域權利，將不再保持沉默。」

波林稱蓬佩奧聲明為「外交手段上（對中方）的一次巨大抨擊。」改變了美國過去在南海事務上，一直「迴避」的態度。但波林認為，事件還「取決於後續怎麼做」，美國如何執行聲明。

針對美國國務院發表南海聲明，中國外交部發言人趙立堅在7月14日記者會上稱「中國對南海有關島礁和相關海域行使有效管轄已達上千年。早在1948年，中國政府就正式公布了南海斷續線，在很長時間裏沒有受到任何國家質疑，中國在南海的領土主權和海洋權益有充分的歷史和法理依據，符合有關國際法和國際實踐。」