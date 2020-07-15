英國禁用華為　劉曉明：感到失望　蓬佩奧：保障民眾私隱

英國政府7月14日宣布，封殺華為參與建設當地建設5G網絡，並在2027年徹底移除華為所有的5G設備，中國駐英大使劉曉明對倫敦的決定感到失望，而美國國務卿蓬佩奧、魯比奧（Marco Rubio）等對華鷹派議員則表示歡迎。

劉曉明在Twitter留言，稱對英國的決定感到失望，並質疑英國能否向其他國家企業提供開放、公平而沒有歧視的營商環境。

蓬佩奧則認為，英國決定禁止華為參與5G建設，提升環太平洋在5G時代的安全，保障民眾私隱、國家安全和自由世界的價值。

Today’s decision by the UK to ban Huawei from its 5G networks advances Transatlantic security in the #5G era while protecting citizens’ privacy, national security, and free-world values. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 14, 2020

參議員魯比奧表示，對美國最親密的盟友採取保護當地電訊網絡的行動感到高興，呼籲英國的朋友不要在禁止華為5G設備一事上拖延。克魯茲（Ted Cruz）認為，在近期眾多關於加強美英同盟關係的新聞中，這是一條可喜的消息。他稱美國的盟友、英國在「五眼聯盟」中發揮關鍵作用，並指華為提供的技術是「北京進行全球間諜活動的一部分」，危害美英的共同安全。

另一名參議員科頓（Tom Cotton）指，英國決定對中國監視當地通訊網絡的行為採取反制措施，認為此舉是朝正確方向邁出的一步，他敦促英國政府完全消除華為設備，排除對民眾私隱及安全構成的風險。