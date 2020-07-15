【新冠肺炎】法國縮小國慶日巡遊規模　馬克龍8月初實施口罩令

法國在每年的7月14日都會舉行國慶日閱兵，不過今年受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，規模被迫縮小。總統馬克龍（Emmanuel Macron）向醫護人員致敬，並表示準備規定民眾在公眾場合須戴口罩。

今年的閱兵活動改在共和廣場舉行，是自1980年以來首次不是在香榭麗舍大道上演，馬克龍發表演說時指，希望全國上下向醫護人員致敬，稱讚他們的付出保障大家的生活可以正常。

而在閱兵活動舉行前發生一段小插曲，經濟與財政部國務秘書帕尼埃．魯納歐（Agnès Pannier-Runacher）到場與其他賓客打招呼時，發現自己沒有戴口罩，想到車上拿口罩時，車輛已經離去，幸好她獲一名官員提供多餘的口罩，總算化險為夷。

法國7月14日舉行國慶日巡遊，今年活動主要是向醫護人員致敬。總統馬克龍與世衛總幹事譚德塞在巡遊後交談。（AP）

另外，馬克龍表示，法國的疫情有輕微反彈情況，當局要作出應對，因此會在8月1日開始，規定所有民眾外出時都要戴口罩。其幕僚之後稱，馬克龍希望民眾有足夠時間準備，所以沒有即時執行強制口罩令。目前當地只要求民眾在公共交通及社交距離不足的場合下戴口罩，但在店舖內則不屬於強制範圍內。

馬克龍亦希望可以為全國所有民眾進行病毒檢測。