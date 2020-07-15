【港版國安法】《紐約時報》憂香港報業前景　撤走三分一香港員工

美國《紐約時報》7月14日報道指，因擔憂港區國安法對報業做成不利影響，決定把香港的數碼新聞業務轉移至韓國首爾。

圖為2019年12月，紐約時報位於美國紐約總部的大樓。（Getty）

《紐約時報》報道，港區國安法令新聞業界感到不安，香港長久作為亞洲新聞業的中心，法律為業界前景帶來不確定性。

報道指部分香港員工在獲得工作許可面臨障礙，這些情況在中國大陸很普遍。因中國即將收緊對香港管治，《紐時》認為他們需要尋找新的地區轉移業務基礎。

《紐時》指他們曾考慮其他包括曼谷、新加坡及東京等地方，但最終認為首爾最為合適，因韓國對外國企業友好、注重新聞自由，同時是數個亞洲重點新聞的中心地。

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《紐時》將會在未來一年時間，將其專注數碼業務的記者，從香港遷往韓國首爾，佔整體香港員工的三分之一，餘下的記者將繼續就香港以及鄰近地區作報道。

《紐時》的國際部及印刷隊伍將繼續留在香港，宣傳及市場部亦預期會繼續留下。

除了《紐時》外，其他美國的大型新聞機構亦在香港設有大型團隊。《紐時》引述美國有線新聞網絡（CNN）及彭博社（Bloomberg）表示，他們都對港區國安法感到擔憂，但目前未有撤出計劃。