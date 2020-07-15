【南海爭端】美國發聲明否定中國主張　俄學者：令人不安的信號

中美之間在貿易、外交、科技、文化、人員交往等方面不斷擴大對抗之際，美國一份有關南海問題聲明公開後，引發北京方面強烈不滿。俄羅斯學者7月14日分析認為，這是對該地區局勢發展的另一非常糟糕兼令人不安的信號。

美國方面7月13日在一份聲明中宣布正式反對中國在南海的一系列領土主張，稱中國在南海的領土聲索「完全不合法」。

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俄羅斯衛星通訊社7月14日報道，從華盛頓的角度來看，中國似乎沒有在與菲律賓爭議地區黃岩島（菲律賓稱斯卡伯勒淺灘）和南沙群島周圍設立專屬經濟區的法律依據。此外，美國否認北京對越南、馬來西亞和印度尼西亞提出的水域主權主張，還支持東南亞盟國和合作夥伴保護其對南海海底資源所謂的主權。

俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所副所長洛馬諾夫（Alexander Lomanov）表示，所謂的中國在南海領土主張非法的指控是美國的全新立場。

洛馬諾夫認為，「這是該地區局勢發展的另一個非常糟糕的、令人不安的信號。在此之前，美國人譴責中國在南海的政策，但並未站在任何一邊，只是呼籲雙方自行協商。如今，美國實際上宣布他們正在採取主動，他們將自己決定南海歸屬。美國人使用與蘇聯冷戰期間開發的有效手段和方法來挑釁中國。他們希望通過施壓和建立聯盟來儘可能降低中國的影響力，減少其在南海的存在」。

美國國務院發布涉南海聲明當天，一架隸屬於美國空軍的E-8C「聯合星」空地監視飛機7月13日一度飛至距離中國廣東海岸67.51海里（約125公里）的位置。在這之前，美國軍機7月6日、7月7日、7月8日連續三天逼近中國廣東海岸偵察。洛馬諾夫認為，需要注意美國和台灣軍事活動的同步升級。