【一分鐘看世界】香港優惠不再、英國禁華為、南海爭議持續

今天是7月15日星期三，在天氣酷熱的一天，以下是你需要知道的國際新聞：

《香港自治法》生效

美國參眾兩院通過《香港自治法》後，總統特朗普一直沒有表態會否簽署，而在10個工作天考慮期的最後一天，特朗普宣布已經簽署有關法案，同時終結美國對提供香港的特殊地位……（按此閱讀更多）

特朗普7月14日簽署《香港自治法》，並在發言期間多次批評大選對手拜登擔任副總統期間向中國提供不少好處。（AP）

英國正式封殺華為

英國正式封殺中國電訊設備華為，禁止當地5G網絡建設使用華為設備，並要求電訊公司在2027年前全面拆除華為的5G設備，中國駐英大使對此感到遺憾，美國國務卿蓬佩奧等華府人士則歡迎英國的決定。英方的解釋是由於美國在晶片技術上對華為實施制裁，令環境發生改變，如今華為要在險境求生，至於下一「目標」TikTok，又會憑藉什麼求存……（按此閱讀更多）

美國首度否定中國南海主張

美國國務卿蓬佩奧表明，中國在南海的領土的主張「完全不合法」，這是美國政府首度在南海領土爭議問題上表明有關立場，外媒認為此標誌華府政策出現重大轉變。另一方面，日本新防衛白皮書也點名中國，指責北京單方面改變南海及釣魚台局勢現狀……（按此閱讀更多）

蓬佩奧在7月13日表示，中國在南海的主張非法，圖為7月8日蓬佩奧在國務院的例行記者會（Reuters）

歐盟談港版國安法

歐盟成員國外長開會討論「港版國安法」，各方有不同意見，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，正準備向中國實施制裁，當中不涉及經濟方面，至於德國總理默克爾主張不應停止與中國對話。芬蘭則表明與香港的引渡協議不應再適用……（按此閱讀更多）

↓↓↓「港版國安法」引來各方爭論，想知道各地代表的取態，可點擊圖輯了解：

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加州疫情上升 餐廳酒吧停業

全球疫情未緩和，在美國，雖然紐約市首度錄得零死亡個案，但另一邊的加州則疫情升溫，要下令關閉酒吧、餐廳、電影院等。另一方面駐日美軍爆發疫情，日本沖繩縣政府7月13日證實，當地至少94名駐日美軍士兵確診感染新冠肺炎（COVID-19）……（按此閱讀更多）

↓↓↓ 世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

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