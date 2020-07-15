兩名主要對手遭選委會DQ　白羅斯總統勢連任

白羅斯8月9日舉行總統大選，掌權26年的現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）將爭取連任。中央選舉委員會7月14日拒絕接受兩名主要挑戰者登記參選，意味盧卡申科幾乎篤定勝選。

選委會表示，白俄羅斯天然氣工業銀行前負責人Viktor Babariko公開的財務紀錄有不一致的地方，加上有外國組織牽涉競選活動，拒絕Babariko登記參選。至於前駐美國大使采普卡洛（Valery Tsepkalo）則被指提交的16萬個提名聯署簽名只有7.5萬有效，不足門檻所需的10萬個，未能參選。

采普卡洛競選陣營要員蘭金（Andrei Lankin）則表示，針對聯署簽名被宣告無效，采普卡洛將向法院提告，挑戰被拒絕登記參選的決定。

盧卡申科將尋求連任，展開第六個任期。另外有四名參選人成功「入閘」，包括反對派博主季哈諾夫斯基（Sergei Tikhanovsky）的妻子季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）。

Babariko和采普卡洛普遍被視為有機會擊敗盧卡申科的僅存參選人。由於人民對經濟、人權以及漠視新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的不滿不斷升高，盧卡申科面臨近年的最強大反對聲浪。

數以百計的示威者當日於首都明斯克的市中心抗議，警方封鎖市中心的地鐵站阻止示威者參與行動。過去數周，警方為了遏止選前反政府抗爭而逮捕數百人，盧卡申科幾乎全部主要對手要不是被逮捕，就是遭到調查。