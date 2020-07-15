蓬佩奧稱美國將限制部分中國科技公司員工簽證　點名華為

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月15日表示，美國將對協助侵害人權的中國科技公司部分員工實施簽證限制，並點名提到中國電訊設備商華為（Huawei）。

圖為蓬佩奧2020年4月在一場白宮記者會上（Getty）

蓬佩奧在當天舉行的新聞發布會上宣布，美國未來將對華為等中國科技企業的部分員工實施簽證限制，原因是「這些公司從事全球範圍內的侵犯人權行動並為實施該行動的政權提供支持」。

他之後又在Twitter發文講述有關行動，指控有關中國科技公司為專制政權提供監控設備。

The @StateDept will impose visa restrictions on individuals responsible for facilitating human rights abuses, including employees of Chinese technology companies involved in providing surveillance equipment to repressive regimes. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 15, 2020

蓬佩奧表示，與華為有生意往來的電訊公司也應該再三考慮，並指「他們是與侵害人權者做生意。」

蓬佩奧又表示，希望中國重新考慮對美國軍火商洛歇馬丁（Lockheed Martin）的制裁。洛歇馬丁由於對台軍售關係，中國外交部7月14日宣布會制裁該公司，表示中方堅決反對美售台武器。

蓬佩奧表示，美國會繼續與中國在每一層級（at every level）展開對話。