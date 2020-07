美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)7月13日就南中國海問題發表較為強硬的聲明,首次表明反對中國聲稱擁有多個南海島礁主權的說法,此舉或意味中美緊張局勢未來有可能會升級。

蓬佩奧發表題為《美國就南中國海海洋主權聲索的立場》(U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea)的聲明發布於美國國務院官網上,旨在闡述美方對該地區的政策。

蓬佩奧在聲明中表示,北京宣稱擁有南海大部分地區的海上資源「完全是非法的」,其通過欺凌手段控制這些資源的主張同樣「完全是非法的」,而一貫尋求維護該地區和平與穩定的美方則反對任何使用脅迫或武力解決爭端的企圖。

他在聲明中指出,全球各國不會容許中國把南海當成其海洋帝國,美國會依據國際法規定的權利和義務,跟東南亞盟友及夥伴保護它們離岸資源的主權。

美方還宣布將把中方在相關水域所進行的捕魚以及自然資源開採活動視為「非法活動」,並認為中國提出的「九段線」並沒提供連貫一致的法律依據,違反《聯合國海洋法公約》。