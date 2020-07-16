【新冠肺炎．疫情】美國近350萬確診　俄克拉何馬州長染疫成首例

美國約翰斯・霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過1,349萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過58萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月16日上午7時51分，全球確診個案新增173,053宗，累計增至13,496,583宗。死亡個案新增3,919宗，累計增至582,547宗。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月16日上午7時51分，美國確診個案新增60,362宗，累計增至3,491,936宗。死亡個案增加811宗，累計137,277宗。全國目前已有逾107萬人康復、逾4,252萬人接受病毒檢測。

全國有41個州份在過去兩周的確診病例均有上升趨勢，其中俄克拉何馬州連續兩天錄得新增個案新高，州長斯蒂特（Kevin Stitt）7月15日證實自己確診，成為全國首名感染病毒的州長。阿拉巴馬州7月15日的單日死亡個案已連續兩天破紀錄，州長已下令民眾在公眾場合均須戴上口罩。蒙大拿州鑑於疫情嚴峻，同樣規定民眾要佩戴口罩。

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+ 4 + 3 + 2

俄羅斯：7月15日公布該國確診個案新增6,422個，累計增至746,369個。死亡個案新增156個，累計增至11,770個。

巴西：衞生部7月15日公布，該國新增39,924宗確診個案，增至1,996,748宗。死亡個案新增1,233宗，累計增至75,366宗。目前巴西確診總數居全球第2，僅次於美國。

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印度：衞生部7月15日公布，印度確診個案新增29,429宗，累計增至9,36,181宗。死亡個案新增582宗，累計增至24,309宗。康復人數累計達5,92,032人。

非洲：當地包括54國的確診個案數字已增至超過60萬個。

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伊朗：衞生部7月13日公布，該國新增2,349宗確診個案，累計增至259,652宗。死亡個案新增203宗，累計增至13,032宗。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）7月15日公布數據顯示，德國確診個案新增351個，累計增至199,726個；死亡個案新增3個，累計增至9,071個。

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+ 6 + 5 + 4

韓國：中央防疫對策本部7月15日公布，該國新增39宗確診個案，累計增至13,551宗。死亡個案沒有增加，累計維持在289宗。康復並解除隔離的個案累計達12,348宗。

日本：東京都官員7月15日確認當地確診個案新增165宗，累計增至8,354宗。東京都已連續7天超過百人確診。

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