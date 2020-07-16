【新冠肺炎】福奇：白宮團隊抹黑自己的舉動是荒唐

美國傳染病專家、國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）7月15日表示，不明白為甚麼白宮團隊在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情期間企圖抹黑自己的舉動，指此舉只會令他們帶來負面效果。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）12日前撰文，公開批評福奇在要求民眾戴口罩和疫情的嚴重性等問題上犯錯。福奇接受《大西洋》（The Atlantic）雜誌訪問時指，對有關指控完全感到莫名其妙，稱針對自己的行為是個錯誤，亦不明白他們為甚麼要這樣做。他說納瓦羅處於自己的世界，因此無意介入對方的立場。

福奇續指，事件只會令大家難以坦誠分析對與錯，表示事件只會令他們帶來反效果，同時發現此舉並不精明。他呼籲各方停止結束這場鬧劇，並強調希望繼續為政府效力，盡快控制疫情。

福奇強調自己仍然希望可以在抗疫工作上為國效力。（Reuters）

總統特朗普（Donald Trump）同日稱，納瓦羅的言論只是反映他自己的立場，指對方不應這樣做，更表示自己亦福奇的關係良好。不過福奇說，自己提出建議時，要先透過領導白宮抗疫小組的副總統彭斯（Mike Pence），再轉交特朗普。

另外福奇接受路透社訪問時指，估計美國可以在今年內成功研發針對新型冠狀病毒的疫苗，他亦不擔心中國或搶先一步的可能。